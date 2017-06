Uued tuuled: Tartu korvpallimeeskond saab ka uue füsioterapeudi

Lisas sünnipäevaõnnitlustele peame täna edastama ka natuke kurvemaid uudiseid. Meeskonna juures kuus aastat füsio ametit pidanud Martin Vahimetsa ja meie teed lähevad nüüd uuele hooajale vastu minnes lahku. Meie suurimad tänusõnad, Martin, ja edu edaspidiseks! Vahi enda kokkuvõtvaid tänusõnu loe meie kodulehelt basket.ut.ee -- On addition to congratulations, we also have some news that are a bit sadder. We have to say good-bye to our physio of the past six years, Martin Vahimets, who'll be pursuing other goals in the new season. Our biggest thank you and good luck for the future, Martin! #tartuülikool #tartu #basketball #physiotherapist #martinvahimets #farewell #samavaim

