Kontaveidi triumfiga lõppenud turniiri varjutab tapmisähvardus

Turniiri kaheksandikfinaalis langenud Hogenkamp jagas oma Twitteri kontol väga šokeerivat sõnumit, milles tundmatu tegelane soovib nii talle kui tema perele jõhkralt halba.

«Loodan, et kõik sinu perest surevad ajuvähki. Loodan, et keegi tapab su kahe kuuliga. Kaotasin sinu pärast 1500 dollarit, k****i l**s! Kui ma su kunagi üles leian, murran su mõlemad jalad, sa k***i kole s**t. Sa oled kõige koledam inimene, keda kunagi näinud olen! K****i kole paks saast.»

Hiljuti tunnistas Briti tipptennisist Heather Watson ajakirjale You antud avameelses intervjuus, kuidas tema karjääri algust tumestasid tapmisähvardused.

«Olin 17 ja Uus-Meremaal peetud turniiri ajal juhtus see esimest korda,» rääkis ta ajakirjale You. «Vaatasin oma telefoni ning seal oli sõnum: otsin su üles ja tapan su. Mu süda jäi seisma. See oli nii hirmus, sest väljas oli suur rahvahulk ning ma mõtlesin, et ükskõik kes võib mind rünnata,» kirjeldas ta.