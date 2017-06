Vutitreener väntas lubaduse nimel Itaalia ühest otsast teise

Nicola teekond Lõuna-Itaaliast Crotonest Põhja-Itaaliasse Torinosse vältas üheksa päeva ning selle ajaga väntas ta 1300 kilomeetrit. Treener pühendas oma saavutuse pojale, kes sai kolm aastat tagasi rattaga sõites surma.

Nicola rääkis Itaalia meediale, et polegi väsinud. «See on olnud ilus teekond, suisa muinasjutt. Homme võin olla väsinud, aga minu jaoks on tähtsaim, et eesmärk sai täidetud.»