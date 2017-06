Galerii: Saksamaa pääses Austraalia vastu ehmatusega

Saksamaa läks kohtumist juba 5. minutil Lars Stindli väravast juhtima, kuid Tom Rogić suutis suuresti tänu sakslaste väravavahi Leno pudistamise tõttu seisu 41. minutil viigistada.

Austraallased ei suutnud aga viigiseisu kaua tablool hoida, sest mõne minuti tegi Massimo Luongo karistusala lähistel vea ning Julian Draxler realiseeris penalti.

Poolajalt tulles olid sakslased jätkuvalt viha täis ning 48. minutil mindi Leon Goretzka tabamusest juba 3:1 ette. Tomi Jurić suutis küll ühe veel tagasi lüüa, aga rohkem Austraalia sihile ei saanud.

Seni oli Saksamaa ja Austraalia vahelistes kohtumises löödud mängu kohta 4,2 väravat.

Matches between Germany and Australia averaged 4.2 goals per game before today.



So far, we've had 5⃣in Sochi! #AUSGER | 2-3 | #ConfedCup pic.twitter.com/OAxsfE8R4k — #ConfedCup (@FIFAcom) June 19, 2017

B-alagrupi liider on 3 punktiga Tšiili, sama palju on punkte Saksamaal. Austraalia ja Kamerun on alustanud punktideta. Homme on turniiril vaba päev.