Maailma kiireima mehe nõuaanded aitasid Kanada sprinteri ulmeajani

De Grasse jooksis tuule toel aja 9,69 sekundit, mis jääb Bolti maailmarekordile alla vaid 11 sajandikuga.

«See oli šokk, kui ma tablool aega nägin. Ma ei arvanud, et olen nii kiireks jooksuks juba heas vormis,» sõnas ta rahvusvahelise kergejõustikuliidu koduleheküljele.

Kanadalasel on kahju, et tuul – 4,8 m/s – aega rekordikõlbulikuks ei teinud. «Siiski oli see minu elu kiireim aeg,» rõõmustas ta.

Rio olümpiamängudel 100 m jooksus pronksmedali võitnud De Grasse lisas, et on hooaja eel saanud korralikult õpetussõnu tänavu karjääri lõpetavalt Boltilt. Konkurent pole sugugi kade ning maailma kiireim jooksja on teda palju kannustanud ja talle kindlust sisendanud. «Temaga on alati tore rääkida. Ta on ikkagi mitmekordne olümpiavõitja ning see on midagi, mida tahan minagi kunagi saavutada.»