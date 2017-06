Luis Suarez tegi pisipõnnile imearmsa heateo

Tranmere Roversi pallur James Wallace oli oma perekonnaga parasjagu Ibizal, Santa Eulalias lõunatamas, kui Wallace märkas, et nendega samas söögikohas on FC Barcelona pallurid Lionel Messi, Luis Suarez ja Chelsea mängija Cesc Fabregas, vahendab Liverpool Echo.

«Minu kaheaastane poeg Blake on Messi fänn, nii et pidime nendega juttu tegema,» rääkis Wallace.

Et Messi tundus tõrges, liitus vestlusega Suarez, kes sai teada, et perekond on Liverpoolist. Kolm aastat Liverpoolis mänginuna proovis Suarez Messit selle tõigaga veenda ning Messi oligi nõus!

«Messi lasi Blake’il pildi jaoks oma põlvele istuda. See oli naljakas, sest minu nõbu Eliza hakkas Suareze põlvel nutma,» meenutas Wallace.