Madridi Reali tähtmängijat ähvardab Horvaatias viie aasta pikkune vanglakaristus

Horvaatias on olnud pikalt uurimise all Zagrebi Dinamo jalgpalliklubi endine tegevdirektor Zdravko Mamic, keda peetakse ühtlasi Horvaatia jalgpalli üheks mõjuvõimsamaks meheks.

Mamicit süüdistatakse rahade kõrvale kantimises ja maksudest kõrvale hoidmises. Modric on omal ajal andnud ütlusi, et ta ei tea Mamici tegevusest midagi, kuid nüüd on asutud uurimas, kas jalgpallur on andnud valeütlusi.

Viimati käis Modric tunnistusi andmas eelmisel nädalal Osijekis. Ametlikult ei ole kinnitatud, et uurimise all on Modric, kuid Horvaatia meedia on kinnitanud, et ainsana on Osijekis praegu kohtupingis Modric, kes olevat omal ajal kohtus valetanud.

Kui nüüd selgub, et Modric ongi andnud kohtus valeütlusi, siis võib teda ähvardada viie aasta pikkune vangistus.

Modric andis väidetavaid valeütlusi aastaid tagasi, kui uuriti Mamici seotust 1,5 miljoni euro maksudeks maksmata jätmist ja 15 miljoni euro suuruse summa Zagrebi Dinamost välja kantimist.

Praeguseks 31-aastane Modric mängis Zagrebi Dinamo ridades 2008. aastani. Seejärel siirdus ta Tottenhami, kelle palgal ta oli 2012. aastani. 2012. aasta suvest alates on poolkaitsja pallinud Madridi Realis.