USAs tappis karu jooksuvõistlusel 16-aastase poisi

Anchorage’i telekanal KTUU teatas, et teismeline sai surma Anchorage’i ja Girdwoodi vahel toimunud mäkkejooksuvõistlusel Robert Spurr Memorial Hill Climb. Kui esialgu hukkunud poisi nime ei avalikustatud, siis hiljem selgus, et karu rünnaku tagajärjel hukkus 16-aastane Patrick Cooper

Võistluse ühe direktori Brad Precosky sõnul oli jooksja jõudnud umbes poolele distantsile, kui tema teed ristusid karuga. Poisi surnudkeha leiti hiljem umbes 1,5 km kaugusel võistlusrajast. Noormehe surnukeha toodi esmaspäeval helikopteriga mägedest alla.

Hiljem on selgunud, et hukkunud poiss saatis enne vahejuhtumit ka oma emale sõnumi, kus andis teada, et karu ajab teda taga.

Pargivahi sõnul oli tõenäoliselt tegemist karupoolse rünnakuga, mitte olukorraga, kus karu oleks kaitsnud oma poegi.

Viimane samalaadne surmajuhtum leidis Alaskal aset 2013. aastal. Anchorage’i lähedal tappis karu viimati inimese 1995. aastal.