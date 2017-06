McGregor ennustab: nokauteerin Mayweatheri

26. augustil toimub käimasoleva aasta tippsündmus võitlusspordimaailmas, kui Las Vegases lähevad vastamisi poksiäss Floyd Mayweather juunior ja MMA-täht Conor McGregor. Läbi karjääri on McGregor olnud meheks, kellele on meeldinud ette ennustada oma matšide tulemusi. Nüüd on mees andnud mõista, et ta nokauteerib oma vastase.