Nurmsalu selgitab karjääri lõpetamist: terviseprobleem hakkas juba eraelu häirima

Nüüd on Nurmsalu Facebookis rääkinud oma otsuse tagamaadest veel veidike pikemalt. Lisaks lubas ta, et teda vaevanud terviseprobleemist saab täpsemalt aimu temast tehtavas dokumentaalfilmis.

«Terviseprobleem on nii paha, et see hakkas juba eraelu häirima. Õnneks ei ole tegu püsiva haigusega, kuid see on siiski märguanne, et minu keha ei suuda selle alaga toime tulla. Nimelt, nälgimine oli pisut liiast,» kirjutas Nurmsalu.

Suusahüppaja sõnul oli hooaja alguses tema kehakaaluks 70,4 kg ja rasvaprotsendiks 5,4. Dr Virve Kase soovitusel oleks pidanud Nurmsalu kehakaal olema minimaalselt 69,5 kg.

«Sel hetkel arvasin, et OK, selle kaaluga võib-olla võib isegi võistelda, kuid kui kaal käes oli, tundus see siiski liiast – ei lennanud ju. Jätkasin kaalunälgimist,» keris Nurmsalu ajaratast.

Veebruaris PyeongChangis kaalus Nurmsalu juba 66,8 kg, mis oli ilmselgelt liiga vähe. «Pärast seda hakkas tervis märku andma ning seis oli väga paha juba Lahti MM-il,» märkis Nurmsalu.

«Kõike hullem selle juures ongi see, et mida kõrgem on motivatsioon, seda suurem on oht ennast katki nälgida – nii juhtus minuga. Luban, et saate rohkem informatsiooni minu terviseprobleemist teada hiljemalt dokumentaalfilmis, mida minust vändatakse,» lisas ta lõpetuseks.