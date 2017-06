Tanel Kangert videointervjuus: kirjeldus, kuidas operatsioon läbi viidi, oli päris kõhe

Kangerti sõnul sai ta kohe kukkudes aru, et on küünarliigese murdnud, kuid see, et ka parema käe õlg liigesest väljas on, selgus alles neli tundi hiljem haiglas. «Kui haiglasse jõudsin, siis arsti assistent küsis, kas mu üks õlg ongi kõrgemal kui teine. Ütlesin, et ei tea küll. Kui õlg tagasi paika pandi, oli kergendus. Testisime, kui kergelt see liigesest välja tuleb ja mul piisas käsi vaid natuke kehast eemale viia ja juba tuligi välja,» meenutas ta.

Tegelikult pole üldse selge, kas Kangerti küünarliiges täielikult ära paranebki. On võimalus, et tema käsi ei lähegi küünarliigesest enam sirgeks, kuid midagi väga hullu sellest tema sõnul pole.

Järgmisel nädalal läheb Kangert reisile ning siis selgub, kas metalltükke täis Kangert üldse lennujaama turvaväravatest läbi lastaksegi. «Ei arvanud, et väiksesse kätte võib nii palju metalli ära mahtuda. Isegi üks tükk liigest saeti operatsiooni käigus lahti, et kruvisid kinnitada ja siis kinnitati uute kruvidega see lahti saetud tükk omakorda tagasi. Metallplaate ja kruvisid on kokku siin oma 14 – 15.»

Tagasi trenni Kangert veel ei kipu, kuigi jõusaalis saaks ta teatud harjutusi juba teha. Iseenesest oleks võimalik juba ka ratta selga istuda, kuid see tähendaks, et parem käsi saaks liiga palju koormust ning ei pruugi kuigi hästi õlast vastu pidada. «Ratta selga proovin kuu aja pärast jõuda. Kui augustis saaksin juba maanteel korralikult treenida, siis võiks oktoobriks treeningkonditsiooni jõuda. Kas enam võidu sõita jõuab? Kardan, et kalender lõppeb enne ära. Aga siis tulebki juba järgmist hooaega oodata ning võib-olla alustada seda võimalikult vara ja võimalikult heas vormis,» tõdes Kangert.

Kangert startis Girol Astana meeskonna liidrina ning tegi seda vägagi edukalt. Teisalt oli liidrina startimine tingitud mitme väga halva asjaolu kokkulangemisest. Kas tulevikus tekib üldse eestlasel suurtuuril sama head võimalust? «Ma siiralt loodan, et selliste asjaolude kokkulangemisel ma enam liidrina startima ei pea. Aga ma usun, et ma saan veel võimaluse. Suurtuurid pole minu ainukene eesmärk. Siiamaani pole mul väga head kokkuvõtet ka nädalastelt velotuuridelt.»