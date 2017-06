Videointervjuud puhkusele suunduvate koondislastega: tahaks võimalikult vähe võrkpallist mõelda

Kaugel ookeani taga teenitud esikoht on meeskonnale väärt preemia tiheda suve eest, arvab koondise teine treener Rainer Vassiljev: «Nii mõnigi meist läks otse klubi juurest ilma puhkepäevata kohe edasi koondise peale. Et me (Mehhikos) võiduga lõpetasime ja saame nüüd natukene hinge tõmmata ja lähedastega olla, on meile kõigile väga oluline.»

Milliste õpetussõnadega sportlased jaanipühadele saatsid? Vassiljev selgitab, et nädalakese lubatakse neil rahus hinge tõmmata: «See on hetk, kus poisid saavad olla kodudes või käib keegi puhkamas – see on igaühe vaba aeg. Koguneme 3. juulil ja nädal enne lähevad väikesed programmid teele, mille kallal iseseisvalt nokitseda, aga loomulikult on see peamiselt puhkuseaeg ja ma arvan et nad on selle igati välja teeninud.»

Ka Vassiljev, keda ootab sügisel ees esimene välishooaeg peatreenerina Šveitsi liigas, ihkab igapäevatööst pisikest pääsemist: «Mingi aeg tahaks võimalikult vähe mõelda sellele, mis seal kahel võrgupoolel toimub. Ma ise ka tunnen, et kui pühapäeval lõppes liigahooaeg ja esmaspäeval algas koondise laager, siis ma vajan seda puhkust päris kõvasti.»

Akusid tuleb vollemeestel laadida selleks, et juulis viimasel MM valikturniiril ning augustis Poolas toimuval EMil taas oma oskusi näidata. Üle lahe igapäevavõrkpalli mängiv Raadik peab plaani: «Lähen Soome, puhkan seal kaks nädalat, tulen tagasi ja läheb sama hooga edasi.»