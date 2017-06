Video: maailma kuulsaimal penaltil on täna sünnipäev

1976. aasta Euroopa meistrivõistluse finaalmatšis tiitlikaitsja ja valitseva maailmameistri Lääne-Saksamaa ning Tšehhoslovakkia vahel lõppes normaalaeg 2:2 viigiga ning lisaajal väravaid ei löödud.

Esimest korda EM-finaalturniiride ajaloos võeti võitja selgitamiseks appi mõned aastad varem leiutatud penaltiseeria. Esimesed seitse lööki tabati, aga kaheksandana löönud sakslane Uli Hoeness eksis, mis võimaldas Panenkal panna matšile võidukas punkt, mida ta ka efektselt tegi.

