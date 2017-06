McGregori sparringupartner: Mayweather peksab ta oimetuks

«Nendevaheline matš näeb minu arvates välja selline, et Conor McGregor läheb Floydiga kasti ning üritab inimestele tõestada, et ta on poksija,» ütles van Heerden. «See on suurim viga, mis ta saab teha, sest Floyd Mayweatheri vastu pole tal võimalust. Lihtsalt nii ei saa. Ta paneb sind ennast halvast tundma ning eksima,» sõnas van Heerden.

«Floyd läheb talle (McGregorile – toim) täiega tuupi andma ning peksab ta oimetuks, mistõttu arvan ma, et Conor kukub täiega läbi, saab aru oma võimetusest ning nad lõpetavad võitlemise,» lisas ta.