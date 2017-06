Wenger: videokohtunikega oleksime Meistrite liiga võitnud

Konkreetne juhtum pärineb 2006. aasta Meistrite liiga finaalist, mil Arsenal kohtus FC Barcelonaga. Inglismaa klubi juhtis mängu 14 minutit enne normaalaja lõppu 1:0, kui Samuel Eto’o skooris viigivärava. Wengeri sõnul oli viimane aga suluseisus, mistõttu tabamus poleks pidanud lugema ja selle oleks videokohtunik kindlasti tuvastanud. Seejuures lõi Juliano Belletti kõigest neli minutit hiljem Barcelona kasuks 2:1 võiduvärava.

«Värav löödi suluseisust, kui me olime 30 minutit (tegelikult lõi Eto'o 1:1 viigivärava - toim) enne lõppu 1:0 eduseisus. Meistrite liiga karikas on meil veel puudu, mistõttu on kaotatud finaal mul hästi meeles,» ütles hiljuti taas Arsenaliga lepingut pikendanud 67-aastane Wenger.