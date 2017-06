Kolmest kolm: kõik soosikud eesotsas maailma esireketiga kaotasid avaringis

Murray kaotas tund ja 44 minutit kestnud kohtumises 6:7 (4:7), 2:6 Austraalia tennisistile Jordan Thompsonile (WTA 90.), kes jõudis põhiturniirile õnneliku kaotajana. Ühtlasi oli kõnealune kaotus avaringis britile sel turniiril esimeseks pärast 2012. aastat. Lisaks tähendab Murray allajäämine seda, et pärast aastat kolmandat suure slämmi turniiri ehk Wimbledoni võib maailma esireketiks meeste seas kerkida kas Rafael Nadal, Stanislas Wawrinka või Novak Djokovic.

«See on suur pauk, kuid ka varem on juhtunud siin turniiri seda, et mõned mängijad pole hästi esinenud, kuid näidanud see-eest head minekut Wimbledonis,» ei kandnud 30-aastane Murray end veel maha.

Veel langes avaringis Queen’sis konkurentsist maailma kuues number Milos Raonic, kes kaotas samuti austraallasele Thanasi Kokkinakisele 6:7 (5:7), 6:7 (8:10). Seejuures hoiab vigastustega võidelnud 21-aastane Kokkinakis ATP edetabelis praegu alles 698. positsiooni.

Viimaks kaotas esimeses ringis ka turniiri teine paigutus, šveitslane Stanislas Wawrinka, kes jäi 6:7 (4:7), 5:7 alla Hispaania tennisistile Feliciano Lopezile (ATP 32.).