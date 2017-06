Skandaalse jalgpalliimpeeriumi eduteelt eemaldati oluline tõke

Nimelt teatas UEFA, et nii Saksamaa Bundesligas teise koha saanud Leipzig kui ka Austria meistriks tulnud Salzburg võivad eurosarjades kaasa lüüa. Organisatsioon on kehtestanud reegli, mis välistab samale omanikule kuuluvate klubide üheaegse mängimise Mesitrite liigas või Euroopa liigas. Seetõttu oleks europääse läinud meistermeeskonnale Salzburgile, Saksamaa lõppenud hooaja tugevuselt teine meeskond Leipzig jäänuks aga tühjade pihkudega.

Nüüd on Red Bull aga ametlikult loobunud Salzburgi omanikustaatusest ja see andis mõlema klubi euromängudele rohelise tee. Tõsi, nagu varemgi, mängib Salzburgi meeskond eurosarjades FC Salzburgi nime all, sest UEFA reeglid keelavad ka sponsori kasutamise klubi nimes - mäletatavasti muutis täpselt samal põhjusel talvel oma nime FCI-ks valitsev Eesti meisterklubi, mis veel mullu kandis Infoneti nime.

Vanad klubid, uus ajalugu

Kuna Leipzig kerkis Bundesliga tippu juba lõppenud hooaja alguses, nägi Red Bull tekkivat olukorda ette ja korraldas selle valguses Salzburgi klubi juhtimise ümber – nüüd ei omata meeskonnas enam aktsiate kontrollpakki ning ametlikult ollakse kõigest klubi sponsor. Energiajoogihiid ostis kuulsusrikka ajalooga SV Salzburgi meeskonna 2005. aastal ja nimetas selle ümber FC Red Bull Salzburgiks, muutes ühtlasi 1933. aastal asutatud klubi värve ja kuulutades klubi koduleheküljel, et tegu on täiesti uue meeskonnaga. Hiljem see info siiski Austria Jalgpalli Liidu nõudmisel eemaldati, hulk SV Salzburgi fänne reageeris aga omanikuvahetusele sellega, et asutas klubi nimega SV Austria Salzburg, mis mängis lõppenud hooajal riigi tugevuselt kolmandas liigas.

Neljal viimasel hooajal Austria meistriks kroonitud Red Bull Salzburg oli juba 2011. aastal ülilähedal Meistrite liiga alagrupiturniirile pääsemisele, kuid viimasel tõkkel ehk play-off-faasis jäädi alla Tel Avivi Hapoelile. Kaks aastat hiljem kaotati samas ringis Omoniale ja 2015. aastal Malmöle, mullu jäädi aga kahe mängu kokkuvõttes lisaaja järel alla Zagrebi Dinamole. Tänavu alustatakse Meistrite liiga koha püüdmist teisest eelringist ning Austria klubi esimene vastane selgub paarist, kus lähevad vastamisi Eesti meister Infonet ja Malta meister Hibernians.

Debüüthooaeg kujunes võimsaks

Kui Salzburg kujunes 2005. aastal paljude jalgpallifännide silmis tippvuti kommertsialiseerumise võrdkujuks ja seeläbi põlguseobjektiks, siis veel enam tõmbas Red Bull jalgpallifännide viha enda peale 2009. aastal. Toona võeti üle Saksamaa viiendas liigas mänginud SSV Markranstädt ja ristiti see ümber RB Leipzigiks. Järgneva seitsme hooaja jooksul kerkiti liigatabelis koguni neli korda kõrgemale astmele ja mullu jõuti esmakordselt Bundesligasse, kus saadi pikaajalise valitseja Müncheni Bayerni järel suurüllatusena teine koht.

Kuna Saksamaa klubid kuuluvad üldjoontes fännide omandusse, vaadatakse Red Bulli taktikepi all tegutsevale klubile seal väga pika pilguga. Kasuks ei tule ka asjaolu, et Saksamaa Jalgpalliliidu reeglitest möödahiilimiseks muutis joogifirma klubi nime – see on ametlikult RasenBallsport Leipzig ehk tõlkes absurdimaiguline «Leipzigi MuruPallisport». Klubi kuulub aga jätkuvalt 99 protsendi ulatuses energiajoogikontsernile ning fännidel selle tegutsemise osas sõnaõigust pole.