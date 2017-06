Tulevase olümpiaküla testilabor sattus reeglitega pahuksisse

WADA teatel algab keeld tagasiulatuvalt eelmise nädala kolmapäevast. Los Angeles kandideerib 2024. aasta olümpiamängude korraldajalinnaks, konkureerides Pariisiga. Kohalik ettevalmistuskomitee on valinud just UCLA olümpiaküla asupaigaks, kus kõik olümpiasportlased peatuma hakkavad, mistõttu sealsest dopingulaborist saaks ühtlasi olümpiamängude ametlik testilabor.

Keelu kehtimise ajal võib UCLA labor jätkata tavapäraste dopinguvastaste tegevustega, ent peab hankima mõne teise labori kinnituse, enne kui annab teada teatud ainete leidudest analüüsitud proovides. WADA keeld puudutab prednisolooni ja prednisooni nimelisi glükokortikoide ning boldenooni ja boldiooni nimelisi anaboolseid steroide.

Laboril on 21 päeva aega, et WADA otsus soovi korral Rahvusvahelisse Spordiarbitraaži edasi kaevata. Ehkki WADA toonitas, et keelu eesmärk on kõigest vastavate ainete tuvastamisprotsessi parandamine, lisati, et laboril hoitakse kolme kuu jooksul silma peal ja seejärel korraldatakse sinna uus kontrollreid, et veenduda muudatuste elluviimises.