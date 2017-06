Omapärane süüdistus: kas Venemaa suurim hokitäht lõi tõesti Putini palge ees kartma?

Ševtšenko pidas silmas Ovetškini käitumist Putini hiljutise otseliini ajal, kui Venemaa president vastas tavapärasel moel otsesaates rahva küsimustele. Ovetškin viibis kolm ja pool tundi kestnud saate ajal otsestuudios ning temalt oodati presidendi poole pöördumist, kuid hokitähe suu jäi suletuks. Hiljem rääkis ta Vene meediale, et plaanis küll küsida KHLi hokisarja juhtimise kohta, kuid selleks ei avanenud võimalust.

«Tõstnud siis käsi üles – kindlasti oleks president talle sõna andnud. Aga Ovetškin lõi kartma,» põrutas otsekohese ütlemisega Ševtšenko Sport Ekspressi usutluses. «Teda ei huvita ei Novokuznetski, Dinamo ega Washingtoni käekäik!»

Ševtšenko viitas Moskva Dinamo hokimeeskonna olukorrale – kuulsa ajalooga klubi on sattunud suurtesse rahalistesse raskustesse ja võlgneb mängijatele töötasu. Nii ähvardas neid eelmisel hooajal pankrotti läinud ja KHList välja visatud Novokuznetski Metallurgi saatus, kuid omanikud tegid sellest pääsemiseks kavala triki. «Dinamo vahetas juhtkonna välja, pesi käed võlgadest puhtaks ja jätkab liigas. See on mängijate ja fännide suhtes täielik sigadus!» pahandas Ševtšenko.

Oodati, et Ovetškini sugusel sõnaõigust omaval hokimehel on julgust küsida Putinilt KHLi juhtimise ja võimalike muudatuste kohta, kuid seda ei juhtunud. «Tema asemel oleksin küsinud, millal liiga juhtkond lõpuks ometi välja vahetatakse. Näeme ju järjepidevalt, et nad pole ülesannete kõrgusel,» leidis Ševtšenko.

Washington Capitalsi ridades jätkuvalt karjääri esimest NHLi tiitlit jahtiva Ovetškini teekond lõppes tänavu loodetust varem, kui kohamängudel jäädi alla Pittsburgh Penguinsile. Kriitikute arvates keskendus Ovetškin liialt sotsiaalmeedias poseerimisele ja ebaolulistele tegevustele. «Ta on kõvasti tantsu löönud, kuid mängigu parem hokit,» oli Ševtšenko otsekohene. «Lisaks on tema parimad mängija-aastad minu arvates juba selja taga. Capitalsil ei ole mõtet enam ainult talle panustada, ta veab neid niikuinii alt. Täpselt nagu ta vedas alt Dinamo ja Metallurgi pooldajaid,» teatas Ševtšenko.