Hoop koondisele: Eesti esinumber jääb superliigalt eemale

Eesti mitmevõistluse alarühma juht Andres Aavik sõnas Postimehele, et koondis on komplekteeritud. Meestest asuvad kodustaadionil starti Janek Õiglane, Kristjan Rosenberg, Karl Robert Saluri ja Markus Leemet, naistest on võistlustules Grit Šadeiko, Mari Klaup, Margit Kalk ja Hanna-Mai Vaikla. Varuliikmeteks on Johannes Erm ja Kristella Jurkatamm.

See tähendab aga seda, et võistlusest jääb eemale Eesti esinumber Maicel Uibo, kes tegi Götzise mitmevõistlusel liiga parema jala reielihasele. «Uibo ravib veel ennast,» kinnitas ka Aavik. Siiski pole võimatu, et kuigi Uibo pole tänavu MMi normi täitnud, pääseb mitmevõistleja siiski augusti alguses peetavale MMile. Vastavasisulise otsuse võib langetada Eesti kergejõustikuliit juhul kui kolm kümnevõistlejat 8100 punktist tänavu jagu ei saa.

Kerge pisivigastusega maadles ka Saluri, kes venitas MM-normi jahtides NCAA üliõpilasmeistrivõistlustel põlvesidemeid. Mai alguses NCAA kagukonverentsi meistrivõistlustel 7948 punkti kogunud mitmevõistleja saabub täna koos South Carolinas õppiva Leemetiga Eestisse ning mõlemad valmistuvad võistluseks kodumaal. Leemet püstitas mais isikliku rekordi 7720 punkti, kuid katkestas USA üliõpilasmeistrivõistlustel pärast ebaõnnestunud teivashüpet.

MM-normi täitmist ihkab ka Õiglane, kes püstitas Götzises isikliku rekordi 8037 punkti. Õiglane on kodupubliku toel ühe tiitlimedali juba võitnud, kui võitis 2015. aastal U23 EMil pronksmedali. Götzises võistles ka Rosenberg, kuid jättis mõõduvõtu närvivalu tõttu pooleli. Tema isiklik rekord 7907 punkti eeldaks samuti õnnestumise korral tulemust MM-i normi kanti.

Eesti naiste esinumber, Götzises Eesti rekordi 6280 punktini viinud Šadeiko valmistub jõuprooviks Soomes, kui võistleb sel nädalavahetusel võistkondlikul EMil tõkkejooksus ja 4x100 m jooksus.