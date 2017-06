Ametlik kinnitus: Konstantin Vassiljev lahkub Jagielloniast

Vassiljevi praegune leping Jagielloniaga kehtib 30. juunini ja eile kohtus poolkaitsja klubi juhtkonnaga, et tulevikust rääkida. Nagu klubi kodulehel teatab, pakkusid nad küll Vassiljevile uut lepingut, kuid mängija lükkas selle tagasi.

2015. aastal tasuta Gliwice Piastist Jagielloniasse saabunud Vassiljev kerkis kiirelt meeskonna selgeks võtmemängijaks, kelle arvele jäi esimese hooajaga seitse tabamust ja üheksa väravasöötu. Lõppenud hooajal oli Vassiljev veelgi paremas hoos, kui lõi 13 väravat ja andis ka 13 väravasöötu.

«Otsus ei olnud lihtne, aga vahel tuleb otsida uusi võimalusi. Mulle tundub, et praegu on mul selleks parim hetk. Tahaksin kõiki koostöö eest tänada, viimased kaks aastat on olnud mu karjääri parimad,» sõnas Vassiljev klubi kodulehele. Jagiellonia vastas omalt poolt sama viisakalt, soovides Vassiljevile edasises karjääris edu.

Kus Eesti koondist 97 korda esindanud ja 23 väravat löönud Vassiljev karjääri jätkab, pole veel teada. Spekuleeritud on võimalusega, et Jagielloniast samuti lahkuv peatreener Michal Probierz siirdub Wroclawi Slaski juhendajaks ja võtab Vassiljevi endaga sinna kaasa, ent augustis 33-aastaseks saav poolkaitsja ise on öelnud, et sooviks võimalusel proovida Poola liigast veel kõrgemat taset.