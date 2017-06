Videoblogi: Eesti taipoksijad sattusid teel iidsesse linna õnnetusse

Peale esimesi treeninguid Bangkokis asus Eesti tiim sõitma Ayatthaya linna poole, et külastada sealseid iidseid templeid ja saada õnnistus oma reisile. Legendi kohaselt hakkas just sealt Tai võitluskunst muay-thai populaarsust koguma. Iidne linn Ayathhaya asub Bangkokist põhja pool ligi kahetunnise autosõidu kaugusel. Paraku ei läinud see sõit päris plaanipäraselt ja Eesti tiimi mikrobussiga juhtus kiirteel õnnetus...

Ayatthayasse jõudes osalevad püha rituaalil valge Buddha kuju juures.

Edasi liigub Tigers Fight Team Estonia Pattayasse, kus saadakse kokku Max Muay Thai võistlussarja promootoritega, tutvutakse lepingu tingimuste ja võistlusareeniga. Tiim alustab treeninguid Pattaya linna külje all asuvas Max Muay Thai treeningsaalis, et osaleda lähipäevadel oma esimestel taipoksi võistlustel Tai suurimas ja populaarseimas profivõistlussarjas Max Muay Thai.