Korvpalliliidu negatiivne otsus ajas Rakvere kihama

Rakvere Tarvase korvpalliklubi loodi 2006. aastal ning ühtlasi on pärast seda mängitud kõik hooajad meistriliigas. Viimastel hooaegadel satuti võlgadesse ning eelmisel nädalal kuulutati välja aga kohtumäärus, millega kohus lõpetas MTÜ BC Rakvere Tarvas pankrotimenetluse raugemisega ilma pankrotti välja kuulutamata. Raugemise tagajärg oli see, et juriidiline isik likvideeriti.

Et Rakvere vajab siiski korvpalli, võttis asja üle kohalik ettevõtja ja korvpallifanaatik Lippasaar, kes lõi MTÜ Viru Bull, kellega sooviti Tarva asemel järgmisel hooajal meistriliigas mängida.

Ehkki Viru Bull võeti korvpalliliidu liikmeks, ei antud neile kohta meistriliigas. «Korvpalliliidul tuli otsus vastu võtta, et Rakvere Tarvas pole järgmisel hooajal kõlbulik Eesti meistriliigas jätkama,» ütles korvpalliliidu president Jaak Salumets Postimehele.

Lippasaar tunnistas, et taoline asjade käik oli talle üllatav.

«Korvpalliklubisid ja entusiastlikke inimesi jääb niigi kogu aeg vähemaks. Praegu on meistriliigas kaheksa meeskonda, lisaks Audentese noored. Sinna ei minda ju nalja tegema, igaühel, kes sinna pääseda tahab, on ju mingi nägemus, sponsorid, eelarve. Kindlasti võiks nende suhtumine olla soosivam,» rääkis ta ning lisas, et kui alaliit tahab täpseid reegleid paika panna, võiks liigaga liitumisel olla sätestatud näiteks ühekordne liitumistasu.

Lippasaare sõnul on ta teinud alaliidu nõuete täitmisel kõik, mis võimalik. Toetuskirjad on olemas nii linnavalitsuselt, spordikoolilt kui maavalitsuselt, peasponsoriks on Rakvere lihakombinaat. Tõsi, kindlast peatreenerist ja meeskonnast on tema sõnul veel vara rääkida, sest kuidas häid mängumehi ikka klubisse meelitada, kui äkki alustatakse mängudega hoopis teises liigas?

«Olen sügavalt kurb, kui terve Kirde-Eesti jääb olulise korvpalliklubita. See on ikkagi ju ka publiku petmine. Keegi ei kujutaks ette, et lõpuks Rakveres tippkorvpalli ei näe. Nende jaoks on see ikkagi traditsioon. Teises liigas mängimine kaotaks publikuhuvi ja kindlasti ka sponsoreid.»

Salumets kinnitas, et siiski on klubil aega veel ennast tõestada. «4. juulil on meil korvpalliliidu erakorraline juhatus,» lisas ta. Kui vahepealse aja jooksul suudetakse näidata end alaliidule heast küljest, võib MTÜ Viru Bull saada õiguse meistriliigas mängimiseks.

Mida täpselt Lippasaar aga muutma peaks, ta ei teagi. «Ametlikult pole mulle ühtegi kirja saadetud, seda kuupäeva kuulen ka teie käest. Korvpalliliit peaks ikkagi abistav organ olema,» sõnab ta, kuid lubab, et alla ei anna.

«Püssi pole ma põõsasse veel visanud. Kui ei saa, siis alustame tasa ja targu teisest liigast, aga vähemalt proovime viimase hingetõmbeni. Et korvpall vähemalt Lääne-Virumaalt ära ei kaoks!»