MMi korraldav London terrori küüsis. Kanter: loodan, et rünnakud meid ei puuduta

«Alarmolek oli sealgi kõrge. Selge, et sellised sündmused on magus sihtmärk, aga loodan, et viimased rünnakud panevad eriteenistusi veel rohkem tegutsema. Loodan siiski, et rünnakud meid ei puuduta. Ei tohigi endale selliseid mõtteid pähe lasta, et midagi võib juhtuda,» sõnab kogenud sportlane.

Sama meelt on odaviskaja Magnus Kirt. «Ette ei saa midagi karta. Sportlane peab siiski võistlustele keskenduma, mitte muule.»

Nurme tõdeb, et temagi on sündmuste üle juurelnud. «Meedia vahendusel on mitmed tuntud inimesed öelnud, et terrorirünnakud neid ei hirmuta. Mind küll hirmutavad, kuid seetõttu ei ole ma veel ühtegi reisiplaani muutnud, küll aga olen olnud hulga valvsam rahvarohketes kohtades liikudes. Nüüd, pärast sagedasi rünnakuid Euroopa suurlinnades, oli ikka teine tunne küll näiteks Brüsselis jalutada. Sõjaväelaste pidev kohalolek viitab ju selgelt sellele, et iga hetk võib midagi juhtuda.»

Kanter jääb endale kindlaks. «Ohud on kogu aeg ja igal pool ning tavaolukorras võib ka igasuguseid asju juhtuda. Otseselt pole ma mõelnudki, et mingi asi võib ohtlik olla. Aga kindlasti tuleb kõigeks valmis olla. Teistpidi ongi terroriaktide laiem eesmärk rahvast hirmu all hoida.»

Kui võimalik on aga olukord, et atleete ei lastagi linna peale ning medalipidusid peetakse turvaliselt hotellitoas? «Kuna meil on tegemist täiskasvanutega, siis ega me kedagi kinni panema hakka. Aga kindlasti juhime sellele tähelepanu ja arvan, et sportlased on ka ise piisavalt alalhoidlikud ja targad, et nad tõesti igale poole ei lähe,» sõnab Berendsen.

Wimbledon eritähelepanu all

Järgmine suure slämmi turniir toimub Suurbritannias Wimbledonis, mille suhtes rakendatakse erimeetmed.

Kui juba Prantsusmaa lahtistel tennisemeistrivõistlustel oli turvakontroll senisest karmim ja iga võistlusele akrediteeritud inimese kaelakaardi külge oli riputatud juhend, kuidas terrorirünnaku korral käituda, siis Londonis pannakse tenniseväljakute ümber asuvatele tänavatele kontrollpunktid, kus piiratakse erinevate sõidukite juurdepääsu. Tenniseturniiri aitavad turvata ka eriväelased ning üheskoos relvastatud politseiga moodustatakse nii-öelda lukustussüsteem.

Maailma neljas reket Novak Djokovic rääkis Roland Garros’ pressikonverentsil, et tema süda valutab. «On väga häiriv, et üks maailma suurimaid ja tähtsamaid linnu, mis on turistide lemmikpaiku, kannatab terrorirünnakute all. Paratamatult paneb see juurdlema ja teatud asjades kahtlema. Aga kui me elaks pidevas hirmus, siis poleks elu enam elamist väärt.»

Kuigi Djokovic ei pruugi Wimbledonis võistelda, ei juhtu see mitte terrorikartuse, vaid väsimuse pärast. «Me ei saa lasta terroristidel enda üle võimust võtta,» vandus ta pressikonverentsil.

USA tennisisti Venus Williamsi sõnul liigub maailm liiga kiiresti ning ta ei oska probleemile lahendust leida. «Mul ei ole vastuseid. Mul tõesti pole. Kui mul oleks, siis luban teile, et lahendaksin selle.»