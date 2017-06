FIA kavatseb F1 meeskondade arvu tõsta

«Praegu on meil kümme meeskonda, kuid idee järgi võiks olla 12. Seega võiks muudatust rakendada, kui oleks üks või kaks head kandidaati võtta. Igatahes teeme siis mõnele võimalikule tiimile pakkumise, kui tunneme, et on selleks õige aeg,» rääkis Todt. «Kui tegu on tehasemeeskonnaga, siis on olukord lihtne. Kui aga tegu on eratiimiga, tuleb olla ettevaatlikum,» lisas ta.

Viimati laienes vormel 1 sari 2010. aastal, kui F1ga liitusid HRT, Lotus Racing ning Virgin Racing, keda praegu enam võistlemas pole. Mullu vormel 1 sarjas esmakordselt end proovile pannud Haas püsib veel mängus sees.