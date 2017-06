Galerii: kaotusseisu jäänud Mehhiko võttis südika Uus-Meremaa vastu lõpuks oma

Kui A-alagrupi avakohtumises mängis Mehhiko 2:2 viiki Portugaliga ja Uus-Meremaa kaotas 0:2 Venemaale, siis tänase kohtumise avavärava lõid hoopis uusmeremaalased, kui 42. mänguminutil kombineeriti omavahel hästi ning jala sai valgeks pikakasvuline ründaja Chris Wood.

Ehkki Mehhiko pidi teisele poolajale minema vastu 0:1 kaotusseisus, siis viigivärav suudeti lüüa juba 54. minutil, kui pöörde pealt skooris ilusa pommlöögiga Raul Jiimenez. Tehniliste mängijatena tuntud mehhiklaste võiduvärava vormistas 72. minutil Oribe Peralta.

Omapärane seik leidis aset aga normaalaja üleminutitel, kui Gambiast pärit peakohtunik Bakary Gassama peatas mängu, kuna mängijate vahel tekkis rüselus. Seepeale sörkis vilemees väljaku äärde, et pidada nõu videokohtunikuga ning selgitada välja, kellele ning mis värvi kaarti näidata. Kogu toiming võttis aga aega ning esialgsest neljast lisaminutist kujunes lõpuks kaheksa.

Nii on Mehhiko koos Portugaliga kogunud kahe mänguga A-alagrupis neli punkti, ent kuna mehhiklased on löönud ühe värava Euroopa meistrist rohkem, siis ollakse liidripositsioonil. Venemaa asub kolme punktiga kolmandal kohal ning Uus-Meremaa, kel punktiarve veel avamata, on viimasel ehk neljandal real. Kuna poolfinaali pääsevad mõlema alagrupi kaks paremat meeskonda, siis praegu on nelja parema sekka saamas A-alagrupist Mehhiko ja Portugal. Seejuures mängivad viimases voorus omavahel Mehhiko ja Venemaa ning Uus-Meremaa ja Portugal.

B-alagrupi teise vooru kohtumised peetakse homme, kui omavahel lähevad vastamisi Kamerun ja Austraalia ning Saksamaa ja Tšiili. Esimese vooru järel juhivad alagruppi suursoosikud Tšiili ja Saksamaa.