US Open tegi Kontaveidile komplimendi

Tenniseaasta viimase suure slämmi turniiri US Openi Twitteris ennustati Kontaveidile suurt aastat: «Ta on viimastel kuudel olnud äärmiselt terav. Kui ta suudab jätkata samal tasemel, ootab teda suur suvi.»

Just US Openil on Kontaveit teinud ka karjääri parima tulemuse suure slämmi turniiridelt, kui jõudis 2015. aastal neljandasse ringi.

Järgmise võistlusmängu peab Kontaveit 3. juulil algaval Wimbledoni turniiril. Kuna eestlanna jättis Mallorca jõuproovi vahele, siis ei tõuse ta tõenäoliselt ka järgmise nädala maailma edetabelis ehk tal puudub võimalus saada Wimbledoniks asetust (asetuse saavad 26. juuni edetabeli põhjal WTA-pingerivi 32 paremat naist).

Kontaveit has looked extremely sharp the last few months. She seems poised for a big summer if she can continue at this level.