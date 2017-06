Luis Figo: keegi pole asendamatu, isegi mitte Ronaldo

Ronaldo võimalik klubivahetus hakkas tuure võtma pärast seda, kui tuli ilmsiks Ronaldo pahameel, mis oli tingitud maksuskandaalist. Nimelt ei tunne Ronaldo, et Real toetaks maksupettuse süüdistuste alla langenud jalgpallurit piisavalt. Sel nädalal võttis Reali president Florentino Perez Ronaldot kuulda ning astus Ronaldo kaitseks välja. Kas see ka portugallase meelt klubivahetuse osas muutis, pole veel teada.

Kui aga Ronaldo vahetabki suvel klubi, pole see Figo sõnul Realile katastroof. «Olen jätkuvalt arvamusel, et keegi pole asendamatu. Isegi mitte Cristiano Ronaldo. Ükski jalgpalliklubi ei tohi kellegi peale lootma jääda. Klubi ajalugu peab olema kõigist suurem, isegi presidendist,» rääkis Figo väljaandele Gol.

Kuigi Figo on veendunud, et Real saaks ilma Ronaldota hakkama, ei usu ta, et portugallane klubi vahetaks. «Väga palju peaks juhtuma, et ta lõpuks klubi vahetaks. See on tema isiklik otsus, seega kui ta väga seda ise tahab, siis see ka juhtub. Kuid minu hinnangul on see ebatõenäoline,» jätkas Figo.