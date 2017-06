Lõuna-Korea sooviks järgmise aasta olümpiamänge koos Põhja-Koreaga korraldada

Ettepaneku taga on Lõuna-Korea spordiminister Do Jong-hwan, kes tuli välja veel ühe huvitava ideega: moodustada olümpiamängudeks Lõuna - ja Põhja-Korea hoki koondnaiskond.

Do sõnul on Põhja-Korea suusakuurort Masikryong maailmaklassist võistluspaik, kus saaks väga edukalt korraldada ka olümpiamänge. Idee võimalikku teostust on ta arutanud ka Põhja-Korea ROKi delegaadi Jang Woongiga. «Loodetavasti suudame pinged maandada ning Põhja-Korea kaasamine aitaks sellele kaasa,» ütles Do.

Suhteid läbi spordi on püüdnud Põhja-Koreaga parandada ka Lõuna-Korea president Moon Jae-in, kes ütles hiljuti, et just need kaks riiki võiksid korraldada üheskoos 2030. aasta jalgpalli maailmameistrivõistlused.