Inglismaa jalgpalli fännikultuur võib peagi saavutada uue taseme

Seisukohad kaotati Inglismaa kõrgliigast 1990. aastal, kui ilmus Taylori raport 1989. aasta Hillsborough katastroofist, kus kaotas elu 96 Liverpooli poolehoidjat.

Premier League keeldus klubidele saadetud küsimustikku kommenteerimast. Küll on aga selge, et kui seisukohad Inglismaa kõrgliigas taas lubatud oleks, ei ole see kohustus, vaid võimalus.

Turvatud seisukohtade all peetakse silmis multifunktsionaalset lahendust, kus iga seisukoha ees on puusani ulatuv piirdeaed. Samuti on seisukohtade küljes toolid, mida staadionihaldajad vastavalt vajadusele – näiteks Meistrite liiga mängudele, kus seisukohad lubatud pole – seina küljest lahti saavad kruvida.

Turvatud seisutribüün. Foto: Twitter

Seisutribüünide toetajate sõnul parandaksid seisukohad staadionitel valiltesevat atmosfääri ning tähendaksid ühtlasi ka seda, et ka vähem jõukatel inimestel oleks võimalik kõrgliiga jalgpalli vaatamas käia. Pooldajate sõnul kasvaks ühtlasi ka jalgpallifännide turvalisus, sest siis oleks seista soovivate fännidel oma ala.