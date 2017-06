Andy Murray üllatuskaotus naelutas ta Põrsas Peppat vaatama

«Esimeses ringis kaotamine ei tähenda sugugi, et mul ei võiks Wimbledonis hästi minna. See tähendab pigem seda, et pean palju tööd tegema,» rääkis Murray, kes kaotas Queen’sis 6:7 (4:7), 2:6 Austraalia tennisistile Jordan Thompsonile (WTA 90.)

3. juulil algava Wimbledonini on aega veel poolteist nädalat. «Eks ma pidin natukene oma plaane muutma, sest ma ei tule Wimbledonile tugevate matšide pealt. Pean 10 või 12 päeva rasket tööd tegema. Vähem matše tähendab rohkem trenni,» tõdes ta.

Murray loodab, et tal on aega ka oma lemmikmultifilmiga järjepeale saada. «Mu tütar läheb tavaliselt juba 18.30 magama. Mina aga lähen juba üsna vara hommikul trenni ning ei tule koju tagasi enne õhtut. Olen tänulik, et Sophia varakult magama läheb, kuid see tähendab, et ma ei näe teda kuigi palju. Loodetavasti leiame nüüd aega ja saame koos ka Põrsas Peppat vaadata,» kirjeldas Murray ka oma kodust elu.