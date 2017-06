Hamilton: olen valmis selle hooaja järel karjääri lõpetama

Kuigi Mercedese piloodi leping lõppeb 2018. aastal, on tulevik britist vormelisõitja sõnul tema enda kätes. «Võin otsustada, et lõpetan aasta lõpus karjääri. Minu saatus on mu enda kätes. Kui ma selle hooaja järel lõpetaksin, kas see tähendaks siis, et minu pärand on väiksem kui lõpetada karjäär viie aasta pärast? Kes seda ütleks?» ütles Hamilton.

«Mulle ei meeldi asju pikalt ette planeerida, sest ma ei tea, mis mind nurga taga ootab. Ma ei tea, mida ma edasi teen. Tean vaid seda, et ma jätkan piiride kompamist, ükskõik, mida ma ka siis ei tee,» jätkas Hamilton.

Möödunud aastal teatas ootamatult 2016. aasta vormel-1 maailmameistriks tulnud Nico Rosberg, et lõpetab karjääri. Hamilton mõistab, miks sakslane oma otsuse tegi. «Ma suudan seda otsust mõista. Mingis mõttes tean seda tunnet, kui tahad lõpetada ja teha midagi muud. Olen aeg-ajalt ikka mõelnud, mida ma pärast F1 teeksin. Siis näen aga vormelit ning tean, et pean siia jääma. Ma ei tea, kui kauaks ma F1 veel jään, kuid tean, et olen jätkuvalt näljane ning annan endast parima.»