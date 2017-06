Rakvere peatreeneri kohast loobunud Sõber: olin korvpalliliidu jaoks häiriv tegur

«Ma võtsin selle otsuse vastu ja arutasime seda Arnu Lippasaar, kes valmistab uut keha ette. Mulle tundub, et tal on parem edasi minna, kui laud on täitsa puhas,» ütles Sõber Postimehele.

Rakvere senine esindusklubi Tarvas lõpetab võlgnevuste tõttu tegevuse, kuid juba luuakse Rakverre uut korvpalliklubi. Seda ettevõtja Arnu Lippasaar juhtimisel. Kuigi esialgu sooviti ka koheselt Tarvast vabaksjäänud meistriliiga kohta endale, lükkas korvpalliliit taotluse tagasi. See on ka üks põhjus, miks algselt uue klubi juhendajaks planeeritud Sõber töökohast loobus.

«Otsus sündis pärast viimast korvpalliliidu juhatuse koosolekut, kus tuldi välja igasuguste värkidega. Mõned neist olid päris naljakad. Nad ei taha seda kõva häälega välja öelda, et üks häiriv tegur nende jaoks on Sõber. Mina aitan nende mõtlemisele lihtsalt kaasa, sest ise nad ei julge seda vist öelda,» lausus Sõber.

«Kui ma loen, et Salumets ütleb, et enne jaanipäeva on vaja esitada uuel hooajal meeskonnas mängivate mängijate lepingud... ma ei oska selle kohta isegi midagi öelda. See on väljaotsitud värk. Rakveres peab olema meistriliiga meeskond,» jätkas Sõber.

Kas teenekas korvpallitreener kunagi tippkorvpalli ka naaseb? «See on niivõrd värske värk, et ei oskagi praegu öelda. Ma ei ole nii vana mees, küll ma jõuan veel seda teha. Olen seda 34 aastat järjest teinud, neli kuud vist oli korraks pausi. Eks imelik tunne on, aga loodan, et siit tuleb Rakvere korvpallile hea asi. Noortega tegelen ikka edasi, aga suvel saab nüüd natuke rahu.»