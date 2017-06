Räikonen on valmis Vetteli lakeiks asuma

Vetteli edu Hamiltoni ees MMi üldarvestuses on 12 punkti ja kui ei juhtu just väiksemat sorti imet, jagavad need kaks meest omavahel ka tänavuse meistritiitli. Räikkönen aga usub veel imesse – kuigi vahe tiimikaaslasega on juba 68 silma, jahib soomlane ikkagi esmalt individuaalset edu. «Kui mul puudub matemaatiline võimalus meistritiitlile võidelda, siis muidugi ma aitan (Vettelit),» nentis aga soomlane.

2007. aasta maailmameistri sõnul ei ole tema ja tiimi esisõitja Vetteli vahel mingit paksu verd. «Mul pole sellega mingit probleemi. Pole kunagi olnudki. See otsus tuleb väga kergelt, vähemalt meie meeskonnas. Ilmselgelt on esmatähtis üritada Ferrariga tipus olla – see on kõige olulisem. Kui Sebastian suudab võita, okei. Kui mul enam võimalust pole, siis peabki nii minema. Aga esimene siht on töötada Ferrari hüvanguks ja panna nemad parimasse võimalikku olukorda.»

Mercedese edu Ferrari ees on sellel nädalavahetusel peetava Aserbaidžaani GP eel 8 punkti.