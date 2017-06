Intervjuu: suure debüüdi teinud Eesti vormelitiimi juht: Põhja-Euroopa F4 sarjast on F1 tiimide juurde pääsenud rohkem sõitjaid kui Itaaliast või Saksamaalt

Te olete Eestis juba piisavalt kihutanud ja tiitleid võitnud…

Jah. Eestis ja Baltimaades me oma tiimiga järgmist väljundit ei näinud. Ja eks me tahame ka noori ja andekaid Eesti kardikutte edasi aidata – selline väike missioonitunne on meil ka. See on noortele hästi hea sari kardist edasi vormeli peale minna. Sellepärast saigi F4 suunas see samm tehtud.

Me teame siin Eestis pigem rohkem Saksa ja Itaalia F4 meistrivõistlusi, kus on sõitnud ja võitnud Ralf Aron ning praegu Jüri Vips. 2015 alguse saanud Põhja-Euroopa sari on nende kõrval ju lapsekingades. Kui kvaliteetseks see saanud on?

Sarjade ülesehitused on natukene erinevad, aga kui vaadata sõitjad, kes on neist sarjadest tulnud, siis F1 juuniorprogrammidesse pääsejaid on enim tulnud just Põhja-Euroopast. Kaks Red Bulli – Richard Verschoor ja Niko Kari – ning kaks Renault – Christian Lundgaard ja Jarno Opmeer – meeskonna juurde. Kui vaadata Saksa ja Itaalia F4 sarju, siis minu teada pole sealt ühtegi sõitjat tänaseks juuniorprogrammidesse läinud.

Eelmise aasta Saksa tase oli näiteks kindlasti üleliia tugev. Seal võistles 40 sõitjat ja osad neist ei saanud isegi finaalidesse – tegid oma eelsõidud ära ja läksid koju. Lisaks oli hästi palju turvaauto taga sõitmist. Tänasel hetkel on juba natukene parem seis. Itaalias on tegelikult meiega üsna sarnane seis – üle 20 auto rajal, mis on täpselt sama kõva konkurents kui Põhja-Euroopa regioonis. Ma hindaks neid sarju tegelikult üsna sarnaseks.

Mis mulle tegelikult Põhja-Euroopa juures väga meeldib, et seal tegeletakse väga palju pilootidega. Autodel on ühesugused seaded, sarnased rehvirõhud ja sõitjad saavad tegeleda iseenda ja sõidu õppimisega, mis on tulevikuks hästi kasulik.

Ja kuna venelaste huvi on enda sõitjaid üha rohkem F1-sarja suruda, siis on see sari ka kõrgendatud tähelepanu all, sest just see peaks olema neile esimene samm kõrgemale.

Absoluutselt. Iga aasta paneb SMP (Vene rallimeeskond, sarja nimisponsor - V.V) sinna sarja välja kuni 10 sõitjat. Midagi näitab kasvõi see, et Mika Salo on igal võistlusel kohal, ta jälgib toimuvat ja suhtleb F1 meeskondadega. See ülesehitus on hea ja silma jääda on noortel sõitjatel isegi lihtsam, sest õiged inimesed on alati kohal ja masinad, millega sõidad on täiesti võrdsed. Saksamaal ja Itaalias on alati see küsimus, kas tiimid ikka on võrdsed, kas see, kas teine … Ma usun, et just selle pärast ongi F1 programmid sellest sarjast sõitjaid valinud.