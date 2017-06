Juventusega Meistrite liiga finaali jõudnud Alves: muusika on minu kirg, jalgpall aga hobi

«Ma olen õppinud elu jooksul seda, et kunagi ei saa lõpetada sellega tegelemist, mida sa armastad – minu jaoks on see muusika. Muusika on minu kirg, jalgpall aga hobi,» ütles Alves Itaalia meediale.

Kaheksa aastat Hispaania jalpallihiiu Barcelona ridadesse kuulunud Alves liitus Itaalia klubiga 2016. aastal ning jõudis oma debüüthooajal Juventusega Meistrite liigas finaali, kus tuli tunnistada Madridi Reali 1:4 paremust. Nüüd seostatakse brasiillast aga juba Manchester Cityga, kus töötab peatreenerina paremkaitsja endine juhendaja Barcelona-aegadest ehk Pep Guardiola.

«Ma ei tea, mis minuga edasi saab. Kui ma aga lahkun Juventusest, siis üleminek toimub ilma mingite konfliktide või probleemideta ehk vastupidiselt sellele, mida väidetakse,» viitas Alves asjaolule, mille järgi on ta praegu Juventuses rahulolematu.

Alvesi leping Juventusega kestab järgmise hooaja lõpuni.