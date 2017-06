Venemaa pornostaar on valmis ühel tingimusel terve jalgpallikoondisega magama

«Kutid, teil tasub väga kõvasti pingutada,» vahendab sports.ru Jerjomenko lubadust.

Venemaa pole kodusel turniiril aga praegu heas seisus, sest A-alagrupis on neil jäänud mängida veel üks kohtumine – homme minnakse vastamisi Mehhikoga – ning neljaliikmelises grupis asutakse praegu kolme punktiga kolmandal kohal. Kuna poolfinaali pääsevad nii A-alagrupist kui ka B-alagrupist kaks paremat meeskonda, siis tuleb venelastel viimane alagrupimatš edasipääsu nimel kindlasti võita. Seda muidugi eeldusel, et Portugal võidab Uus-Meremaad, kel on kahe mängu järel veel punktiarve avamata. Võib juhtuda, et idanaabritel piisab ka viigilisest tulemusest.

Tulles tagasi pornostaari Jerjomenko juurde, siis 2015. aasta aprillis andis ta lubaduse, et peab Moskva Dinamo ründaja Aleksander Kokoriniga 16 tunni pikkuse seksimaratoni, kui viimane lööb hooaja lõpu eel viis väravat. Kokorin seda aga ei suutnud.

A post shared by Alina Henessy (@alinahenessy) on Jun 7, 2017 at 1:40am PDT