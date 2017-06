Video: Red Bull valitses esimest vabatreeningut Bakuus, mille Perezi avarii peatas

Kolmandat aega näitas Ferrari piloot ja MM-sarja üldliider Sebastian Vettel (+0,557), kes oli omakorda kiirem Perezist (+0,988). Esikuuiku lõpetasid Mercedese sõitjad Lewis Hamilton (+1,087) ja Valtteri Bottas (+1,327).

Video Sergio Perezi avariist:

Aserbaidžaani GP esimese vabatreeningu tulemused:

PROVISIONAL CLASSIFICATION (END OF FP1)



Confirmation of a successful opening session for @redbullracing at the #AzerbaijanGPpic.twitter.com/H1M84z2Ho1