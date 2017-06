Flora loodab eurosarja needusest vabaneda Austria treeninglaagri abiga

«Valmistume nagu tavaliselt, aga sel viisil, et juba pühapäeval lendame Austriasse. Siis on meil kaks päeva, et seal treenida ja kolmapäeval läheme sealt Sloveeniasse, kus me mängime. Meil on seega midagi lisaks võrreldes tavapärasele,» ütles Flora peatreener Arno Pijpers Soccernet.ee-le.

«See on klubi poolt väga professionaalselt organiseeritud,» lausus ta, «transpordiga on ka kõik okei – lahkume pühapäeva õhtul ehk esmaspäeva hommikul saame puhata ja pärastlõunal juba treenida,» lisas ta.

Flora läheb Euroopa liiga 1. eelringi avamängus võõrsil vastamisi Sloveenia klubi Domžalega võõrsil 29. juunil Eesti aja järgi kell 21.30. Korduskohtumine toimub 6. juulil kell 19 Tallinnas A. Le Coq Arenal.