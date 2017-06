Hamilton: Bottas väärib Mercedeses kohta ka tulevikus

«Ma arvan, et ta väärib oma kohta Mercedese perekonnas ning tal on õigus jääda siia veel pikaks ajaks,» ütles Hamilton. «Mercedes on üldises plaanis siiani ainus meeskond, mida mina tean, kes tõesti võtab enda all töötavad inimesed omaks. Eriti kehtib see sõitjate kohta, kes jäävad perekonnaliikmeteks kogu eluks,» lisas kolmekordne maailmameister.

«Ta (Valtteri Bottas – toim) teeb head tööd ning jätkab arenemist. Ta on alles esimest aastat meeskonnaga seotud ning juba võitnud ühe MM-etapi (Bottas triumfeeris Sotšis – toim) ja toonud üldse tiimile häid punkte,» sõnas Hamilton.

Briti sõnul on Bottas endaga kaasa toonud hea atmosfääri, mis on muutnud meeskonda ühtlasemalt tegutsema. «Valtteri energia aitab luua suurepärast harmooniat. Kindlasti võib öelda, et sel aastal on ta toonud meeskonda suurepärase energia, mida kõik armastavad ja hindavad. Meeskonnale meeldib, kui neil on kaks head sõitjat, keda nad saavad usaldada,» tõdes britt.

27-aastane Bottas liitus Mercedesega pärast seda, kui 2016. aasta maailmameister Nico Rosberg teatas üllatuslikult oma karjääri lõpetamisest.