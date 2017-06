Videod: parimad ja tähtsamad jalgpalli MMi ja EMi väravad, mis sul jäid jaanitulel viibimise tõttu nägemata

Need, kes teinud otsuse jaaniõhtu kasuks, on aastate jooksul jäänud ilma väga paljudest olulistest ja ilusatest väravatest ja mängudest. Täna on paslik aeg neid meenutada!

Alustame 1984. aasta EMiga, kui 23. juunil mängisid Marseille's fenomenaalse poolfinaali Prantsusmaa ja Portugal. Külalised läksid lisaaega juhtima, aga Prantsusmaa tõusis 3:2 võidule, otsustava värava lõi Michel Platini.

1990. aasta MMil peeti 23. juunil kaks kaheksandikfinaali. Kui Tšehhoslovakkia 4:1 võit Kostariika üle polnud teab mis meeldejääv, siis Kameruni 2:1 lisaajavõit Kolumbia üle küll - just seal juhtus, et aegajalt mängujuhina tegutseda armastanud kolumblaste väravavaht Rene Higuita kaotas keskväljal palli ja Roger Milla veeretas selle tühja väravasse.

23. juunide vaieldamatu tšempion on 1996. aasta EM, kui jaanilaupäeval peeti kaks vägevat veerandfinaali. Esmalt alistas Saksamaa tänu Jürgen Klinsmanni ja Matthias Sammeri väravatele 2:1 Horvaatia, kelle kasuks skooris Davor Šuker. Ning siis võitis Tšehhi 1:0 Portugali Karel Poborsky legendaarsest iluväravast.

Lõpetuseks meenutama 2012. aasta EMi, kui 23. juuni õhtul kohtusid veerandfinaalis Hispaania ja Prantsusmaa. Tiitlikaitsja võitis 2:0 tänu Xabi Alonso tabamustele.

Valikukriteeriumid olid laias laastus järgmised: 1) matš pidi toimuma 23. juunil, 2) alagrupimatšid arvesse ei läinud, 3) igavad matšid arvesse ei läinud.