Ebaõnnesõduri Alonso jamad jätkuvad

Tänavu pidevalt oma Honda mootoriga hädas olnud hispaanlasel polnud meeskonnale muud öelda, kui «Mootor, eks ikka mootor!» Ka McLareni boksis polnud keegi enam üllatunud.

Mõlemad vabatreeningud võitis 19-aastane Red Bulli piloot Max Verstappen, kes teise vabatreeningu lõpus põrutas vastu seina. Enne seda jõudis ta välja sõita kiireima ringiaja 1.43,362. MM-sarja üldliider sakslane Sebastian Vettel oli ajaga 1.43,615 viies ning Vetteli järel teist kohta hoidev britt Lewis Hamilton 1.44,525-ga kümnes.

TEISE VABATREENINGU TULEMUSED:

PROVISIONAL CLASSIFICATION (END OF FP2): VER stays top, BOT not far behind #AzerbaijanGP #F1 pic.twitter.com/rymOAoWA6A