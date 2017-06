Mägi konkurent ajas üheksakordse olümpiavõitja segadusse

Nimelt jõudis sotsiaalmeediasse video Oslo Teemantliiga etapist, kus kodupubliku ees võistelnud Warholm teadustamise ajal ringi keksis ning publikut kaasa elama õhutas. Video alla lisatud kommentaaris pöörati tähelepanu sellele, et noored sportlased ei tohiks oma iseloomu varjata ning maailmas võiks olla rohkem selliseid atleete.

Video alla kirjutas omapoolse kommentaari üheksakordne olümpiavõitja, kergejõustikulegend Carl Lewis, kellele oli Warholmi hilisem jooksutulemus (Norra rekord ja maailma hooaja kolmas tulemus 48,25 - toim) ilmselgelt uudiseks, sest ta kirjutas: «Nad ei näidanud, millisele kohale ta tuli.»

Notice they didn't show what place he came in. https://t.co/lpxciMB0NN — Carl Lewis (@Carl_Lewis) June 16, 2017

Warholm ise võttis juhtunut naljaga ning tunnistas Norra Rahvusringhäälingule, et tegelikult on ta isegi meelitatud. «Nägin tema kommentaari ning olen uhke. Hindan seda,» tõdes ta. «Tõsi, ta võib olla natuke infosulus, aga ta on legend, nii et ta peab saama, mida tahab.»