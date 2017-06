Täna: Venemaal on Kaasanis selg vastu seina, Portugalile piisab viigist

Enne mänge:

Avamängus Mehhikoga 2:2 viigistanud ja seejärel Venemaast 1:0 jagu saanud Portugal vajab edasipääsu kindlustamiseks Uus-Meremaa vastu kõigest viiki. Võit tagaks aga kindlasti alagrupi esikoha. Mõlemad senised mängud kaotanud Uus-Meremaal edasipääsuvõimalus puudub.

Kui peaks sündima üllatus ja Portugal kaotab Uus-Meremaale, piisab Venemaale edasipääsuks ka viigist, sest niisugusel juhul oleks nende väravate vahe portugallaste omast parem – maailmajagude karikaturniiril arvestatakse võrdsete punktide korral esimese näitajana just seda. Igal muul juhul peab Venemaa aga mehhiklastest jagu saama, et poolfinaali pääseda. Uus-Meremaa vastu koosseisuga eksperimenteerinud ja kaotusseisust lõpuks 2:1 võidu saanud Mehhikole on viigipunktist küllalt, et poolfinaali pääseda.

Mehhiko ja Venemaa kohtumine peetakse Kaasanis, mängu vilistab Saudi Araabia kohtunik Fahad Al-Mirdasi. Peterburis toimuvas Uus-Meremaa ja Portugali heitluses mõistab õigust ameeriklane Mark Geiger, kes vilistas ka kolm aastat tagasi peetud MMil.

Alagrupi seis: