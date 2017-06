Venemaa esihuligaan: peksime inglasi, sest nad on meile eeskujuks

Marseille’s inglastega kakelnud venelased tegid seda Šprõgini selgitusel lihtsalt põhjusel – kadedusest. Nimelt vaadatakse Venemaa vutihuligaanid seas inglasi austusega, neid peetakse «vana kooli» huligaanideks ja jalgpallihuliganismile alusepanijateks. Sestap olevatki kõige lihtsam oma klassi tõestada nii, et rusikatele valu andes püütakse inglastest üle olla.

Šprõgin rääkis ajakirjanikuga Moskvast kolmesaja kilomeetri kaugusel. Praegu Venemaal käimasolevale maailmajagude karikaturniirile tal asja pole, sest Venemaa võimud kehtestasid talle vahetult enne turniiri algust staadionikeelu.

Ehkki MMini jääb tervelt aasta, on Briti võimud juba inglise vutifänne hoiatanud, et nad ei koguneks suurte hulkadena ega laulaks rahvuslikult meelestatud laule, sest seepeale võtaksid kohalikud huligaanid nad tõenäoliselt kohe sihikule. «Inglismaa fännid panid vana kooli huliganismile alus,» selgitas 39-aastane Šprõgin, kes on olnud Venemaa toetajate ametlik esindaja jalgpalliliidu juures ning poseerinud muuhulgas koos riigi presidendi Vladimir Putiniga.

Aleksandr Šprõginit ei lubatud maailmajagude karikaturniirile. FOTO: ALEKSANDR ZEMLJANITŠENKO/AP/SCANPIX

Treenitud võitlejad ja «okolofutbol»

«Viimase 20 aasta jooksul on nad karmide reeglite tõttu varjus olnud, aga Euroopa silmis on nad endiselt suurim punane rätik. Kui mõni Inglismaa klubi eurosarjas mängib, sõidab neid võõrsil toetama mitu tuhat fänni. Ja mängupaigast saab otsekui Inglismaa linn. Nad on kõigile eeskujuks. Kuid Marseille’s suutsime ka meie olla sama võimsad kui 10 000 inimesest koosnev fännikogukond,» kiitis Šprõgin.

Erinevalt inglastest ei moodusta Venemaa fännide tuumikut aga purjus vutisõbrad, vaid treenitud võitlejad, kellel pole tegelikult jalgpalli vastu vähimatki huvi. Venemaal on nende tegevusele antud nimi «okolofutbol», mis tähendab lahtiseletatult jalgpallivälist «spordiala».

Selle reeglid põhinevad Venemaa tänavavõitluse aukoodeksil – fännirühmitused valivad enamasti välja lagedama koha, kus korraldatakse organiseeritud lööming. Sama loogikaga püüti mullu suvel läheneda ka inglastele, nagu selgitas Sportsmailile üks Moskva Dünamo löömarühmitusse kuuluv mees. «Tegime neile pakkumise Marseille’ sadamas kakelda, aga nad lükkasid selle tagasi,» rääkis tundmatuks jääda soovinud mees.

Mitteametlik lahing Marseille's

Kuna Inglismaa fännid skandeerisid endiselt hüüdlauseid, mida venelased pidasid nende riigi ja Putini suhtes solvavaks, otsustati britte «mitteametlikult» ikkagi rünnata. Võitleja sõnul näeb aukoodeks küll ette, et võitluses kasutatakse vaid rusikaid, ent kuna inglased asusid venelasi pudelite ja muu kättejuhtuvaga loopima, vastasid nemad samaga.

Šprõgin, kellel on sidemed ka paremäärmuslike rühmitustega, selgitas ühtlasi, miks tema arvates ei tohiks Venemaa rahvuskoondisesse pääseda ükski mustanahaline mängumees. «Venelased on venelased. Jah, Euroopas valitseb poliitkorrektsus ja tolerants, aga see on läinud üle piiri,» sõnas ta.

Aasta pärast toimuval MMil tahab Venemaa jätta endast võimalikult head muljet ja sestap on surve Šprõgini sugustele huligaanidele aina kasvanud. Turvateenistused on valmis tegema kakluste ärahoidmiseks mida tahes ja fännid kardavad vanglasse sattuda. Samas pelgavad nii Venemaa kui ka Inglismaa politseijõud jätkuvalt, et lärmakalt käituvad inglased langevad seesuguse käitumise korral nii või naa rünnakute ohvriks.