WTF-naljad kaovad ajalukku: internetiajastu sundis spordialaliitu nimemuutusele

Alaliidu senise ametliku nimetuse esitähed annavad nimelt kokku lühendi WTF. Kui 1973. aastal, mil liit asutati, polnud sellel kombinatsioonil veel erilist tähendust, siis ühes internetiajastu saabumisega muutus tähekombinatsioon «WTF» kiiresti üheks enamkasutatavaks lühendiks, mida võib leebemas vormis eesti keelde tõlkida kui «mida kuradit».

Seetõttu on alaliidu nimi juba aastaid olnud irvhammastele ammendamatu huumoriallikas ning seda tunnetab ka alaliit. «Vana lühend ei seostu enam meie organisatsiooniga, vaid millegi muuga. Seetõttu on parem, kui kujundame oma kaubamärgi ümber, et oma fännidega paremini suhestuda,» teatasti pressile tehtud avalduses. Otsuse üheks ajendiks on täna Lõuna-Koreas Mujus alanud maailmameistrivõistlused.