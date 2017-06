Uskumatu saavutus: Roger Federer jõudis karjääri jooksul 140. finaali

Maailma edetabelis praegu 5. kohal paiknev Federer alistas ATP-tabelis 38. kohal paikneva Hatšanovi 6:4, 7:6 (7:5). Halles on Federer varasemalt finaalis mänginud kümme korda.

Finaalis läheb Federer vastamisi prantslase Richard Gasquet' või Saksamaa esindaja Alexander Zvereviga.

Kui Federeril õnnestub Halle turniir võita, siis saab ta 3. juulil algavaks Wimbledoni suure slämmi turniiriks 3. asetuse.

This is how Roger Federer moved into his 140th career final, and 11th in Halle. Mind-boggling #GerryWeberOpen pic.twitter.com/rn1gKlPovM