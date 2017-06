Parimad palad: 30-aastaseks saanud Lionel Messi oleks võinud särada hoopis Reali särgis

Loomulikult on sellise tähtpäeva puhul heidetud pilk ka Messi lapsepõlve ja sellele, kuidas temast sai FC Barcelona mängija. Messi saabus Katalooniasse 13-aastaselt ning tema toonase agendi sõnul oleks Messist võinud samahästi saada ka Madridi Reali mängija.

«Seoses elumuutusega kolisin ma Barcelonasse ja nii viisin ka Messi FC Barcelonasse katsetele,» meenutas ESPNi vahendusel argentiinlase toonane agent Horacio Gaggioli. «Samas olin ma väga lähedal hoopis Madridi kolimisele. Kui asjad oleksid niimoodi läinud, siis oleksin ta Reali katsetele viinud. Selline on elu ja sellised on selle ajaloolise tehingu detailid.»

«Praegu võiks Messi olla hoopis Reali mängija. Tema perekond tahtis kolida Hispaaniasse. Nad tahtsid tulla minuga samasse linna, et uue eluga paremini kohaneda,» meenutas Gaggioli.

30-aastaseks saanud Messi on karjääri jooksul võitnud 30 erinevat tiitlit. Nende sisse mahub neli esikohta Meistrite liigast ning kaheksa Hispaania meistritiitlit. Argentina koondise ridades on säravamateks saavutusteks olümpiavõit Pekingi mängudelt 2008. aastal ning U20 MM-tiitel 2005. aastast.

