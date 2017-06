Hispaania meedia: Realist lahkub suurtehingu tulemusena Ronaldo, Benzema või Bale

Sel aastal on juba pikemat aega kirjutatud, et Madridi Reali jalgpalliklubi soovib enda ridadesse tuua 18-aastase AS Monaco ründetalendi Kylian Mbappe. Viimaste teadete kohaselt on nüüd Realil õnnestunud Mbappe ka nõusse saada ja ühe tingimusena on Realist lahkumas Cristiano Ronaldo, Gareth Bale või Karim Benzema.