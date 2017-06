M-Spordi boss: meid ootab Poola rallil ees tõeline maiuspala

Autoralli MM-sari jätkub juba järgmisel nädalal, kui võidu hakatakse kihutama Poolas. Poola ralli kiired teed on paljude rallimeeste lemmikud ning nii oodatakse tõeliselt põnevat rallit. M-Spordi tiimi boss Malcolm Wilson usub, et ees on ootamas tõeline maiuspala.